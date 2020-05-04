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Aydilge: Çocuk yapmaktan korkuyorum!
2018 yılında keman sanatçısı Utku Barış Andaç ile nikah masasına oturan Aydilge, 'Bebek istiyor musunuz?' sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.
Aydilge, Enes Özdemir'in Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına konuk oldu. Karantina sürecini eşiyle müzik yaparak geçirdiğini anlatan şarkıcı, "Bu süreçte 9 şarkılık bir albüm yaptık" dedi.
Ardından Aydilge 'Bebek istiyor musunuz?' sorusuna şöyle yanıt verdi:
“Bu dönemde düşünmüyoruz. Çocuk yapmaktan korkuyorum. Utku da diretmiyor.”
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