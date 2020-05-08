Aydan Şener: Ters köşe bir işte olabilirim

Aydan Şener, Çiğdem Tunç’un Instagram hesabında yaptığı canlı yayına katıldı. Şener, genç nesil oyuncuların basına karşı olan tavrını eleştirdi: “Yeni nesil, menajerlere bağlı çalışıyor ve kendilerini onlara bıraktı. Basından da uzaklaştılar, birlikte çalıştıkları insanlardan... Kameralardan kaçmalarını ve basına davranışlarını doğru bulmuyorum. 10-20 sene sektörde kalın da sonra hava yapın.” Şener beğendiği genç oyuncuları da açıkladı: “Engin Akyürek’i çok beğeniyorum. Özge Özpirinçci çok iyi.”



DÖNEM İŞİ İSTİYORUM

Uzun dönem ekrandan uzak kalan oyuncu, “Dönem işlerini seviyorum. 60’lı 70’li yılları anlatan bir dönem işini kabul ederim. İnsanlar beni televizyonda görmeyi çok özledi, onun için dizi tercih ederim. Ters köşe bir işte, sert bir kadın rolü olabilir. ‘Homeland’deki gibi bir kadını oynamak isterim. Mafya da olur, neden olmasın?” diye konuştu.



OYUNCULUKTA YAŞ SIKINTI



Türkiye’de oyunculukta yaş nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Şener, “Belli bir yaştan sonra sadece anneyi oynayabilirsin, aşk filmi çekemezsin gibi bir durum var. Yurtdışında böyle değil ama ne yazık ki bizde böyle” dedi.