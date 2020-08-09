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BURSA (İHA) - 
Haber Giriş: 09.08.2020 - 11:29,Son Güncelleme:

Atilla Dorsay kalp ameliyatı oldu

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Atilla Dorsay kalp ameliyatı oldu
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Göğüs ağrıları ile hastaneye başvuran ve koroner arter hastalığı belirlenen Atilla Dorsay, koroner by-pass ameliyatı yapılarak 6 damarı değiştirildi.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, Türkiye’nin ünlü sinema/kültür yazarı Atilla Dorsay’ın  Prof. Dr. Serdar Ener ve ekibi tarafından başarılı bir kalp ameliyatı yapıldığını bildirdi. Dr. Remzi Karşı, ’’Göğsünde ağrı şikâyeti ile hastanemize başvuran Atilla Dorsay’a öncelikle Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Aysel Aydın Kaderli tarafından anjiyografi işlemi yapıldı. Kalp Konseyinde cerrahi tedavi kararı verilen hastamıza koroner by-pass ameliyatı yapılarak 6 damarı değiştirildi. Başarılı geçen ameliyat sonrasında yoğun bakımdan çıkarılarak odasında tedavisi sürdürülen Atilla Dorsay eskisinden daha sağlıklı olarak yazılarına ve kitap çalışmalarına devam edecektir" dedi.

 

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