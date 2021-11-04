Astronotlar uzayda işte böyle yaşıyor?

Haberin Devamı

Bağımsız bir yaşam destek sırt çantası ile bir çift ayakkabı da içeren Apollo kıyafetleri, uzayda rahat hareket edebilmeyi sağlayan ilk kıyafetler oldu.

Hayatta kalma paketi ve bir iletişim sistemi barındıran Space Shuttle ise astronotlar tarafından uzay yürüyüşleri için kullanılıyor.

Rusya uzay giysisi üreticisi NPP “Zyezda” tarafından 1985 yılında geliştirilen Orlan Uzay giysisi, araç dışı aktivite sırasında, uzay giysisi giyen bir kişinin ürettiği ısıyı ortadan kaldırmak üzere tasarlandı. İçinde iletişimi sağlayan mikrofon ve kulaklıkların takıldığı kask ise astronotların aralarında iletişim kurmalarını sağlıyor. Uzay ve astronot giysileri, kask orijinalleri ve bu giysilerle tanıklık edilen uzay hikayeleri de sergide görülebilecek.

Astronotlar uzayda ne yiyorlar?





Haberin Devamı

Astronotların yiyecekleri vakumlanmış paketlerde ve kuru olarak saklanıyor. Bu sayede uzun süre tazeliğini koruyan gıdalara gerektiğinde su ekleniyor.

70’li yıllarda jöle ve tüp makarna gibi tatsız besinlerle beslenen astronotların menüleri 2000’li yıllara gelindiğinde genişletildi. 2012 yılında faaliyete geçen ALTEC (İtalyan havacılık şirketi) Mayıs-Kasım 2013 tarihleri arasında ISS'de gerçekleştirilen uzun süreli Volare görevi vesilesiyle yörüngede bir yemek sunmaya karar verdi. Zengin içerikli bu yemekten sonraki yıllarda astronotların menüleri daha keyifli hale getirildi.

İtalyan dokunuşuyla renklenen yemeklerin yanı sıra kahve ve kapuçino ile doldurulmuş çikolata gibi atıştırmalıkları da içeren orijinal menülerin sergilendiği NASA Space Adventure, ziyaretçilerinin uzaydaki yaşamı resmetmesine yardımcı oluyor.