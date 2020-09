Astroloji yalan söylemez: En iyi sevişen burç hangisi?

refid:28190150 ilişkili resim dosyası

Aşk ve cinsel hayatınızı doruklarda yaşamak istiyorsanız, partnerinizle seks uyumunuz oldukça önemli. İster inanın ister inanmayın ama astroloji, verdiği bilgilerle hayatımızı yönlendiriyor. 2015 yılının ilk aylarını yaşadığımız bugünlerde, astrolojik gelişmeler bizlere kim bilir daha neler gösterecek?

KOÇ BURCU KADINI

Koç burcu kadını her konuda olduğu gibi cinsel hayatta da liderliği elden bırakmaz. Seks onun için egzersiz gibidir. Karşısındaki erkeği de seksi başlatarak sınayabilir. Bu çekici kadının yataktaki partneri atletik, erkeksi ve dürüst bir erkek olmalıdır.



KOÇ BURCU ERKEĞİ

Sekse oldukça düşkün olan Koç burç erkeği ateşli tavırlarıyla karşısındaki kadının başını döndürür.. Beğendiği kadını kolaylıkla elde eder. Sekste bencil tavırları romantik kadınları hayal kırıklığına uğratabilir. Her an her yerde sekse hazırdır.



BOĞA BURCU KADINI

Boğa burcu kadını o cool görüntüsünün altında oldukça ateşli bir kadın saklar. Yatakta klasik pozisyonlardan hoşlanır. Karşısındaki erkeğin bakımlı ve etkileyici olması önemlidir. Aceleci davranmayı sevmediğinden sabırsız erkekler ondan uzak durmalı…



BOĞA BURCU ERKEĞİ

Boğa burcu erkeği ne kadar tutkulu da olsa yatakta içindeki koca bebeği dışarı çıkartabilir. Okşanmaktan ve sevilmekten çok hoşlanır. Sekste yeniliklere açık değildir; klasik pozisyonlarda sevişmeyi tercih eder.



İKİZLER BURCU KADINI

Zekasıyla dikkat çeken ikizler kadınının keskin zekasını kullanmadığı tek yer yatak odasıdır. Sekse basit bir gözle bakar, onun için sadece bir rahatlama aracıdır. İlgisini sekse yöneltmek için erotik yazışmalar ya da telefon görüşmeleri kullanılabilir.



İKİZLER BURCU ERKEĞİ

İkizler burcu erkeği seksi bir oyun olarak görür. Seks konusunda pek sadık olduğu söylenemez çünkü farklı kadınlarla farklı mekanlarda sevişmeyi tercih eder. Fiziği düzgün ve entelektüel kadınlardan hoşlanır.



YENGEÇ BURCU KADINI

Romantik yengeç burcu kadını güzel sözlerden ve zarif dokunuşlardan çok etkilenir. Yatakta oldukça tutkulu olabilen bu kadın, kendini koruyup kollayan erkeklere ilgi duyar. Onu tutkulu bir şekilde öpüp kulağına aşk sözcükleri söylemeniz tahrik eder.



YENGEÇ BURCU ERKEĞİ

Kadınlar tarafından çekici bulunan bu erkek, ana kuzusu gibi görünse de yatakta oldukça tutkulu davranır ve partnerini şaşırtır. Yabancı mekanlarda sevişmekten hoşlanmaz, kendisini evindeymiş gibi hissetmelidir.



ASLAN BURCU KADINI

Aslan kadını herkesin dikkatini çeker ancak o kendisine hemen teslim olmayan erkekleri yatağında görmek ister. Partnerinin ona hayran olması sekste tutkusu artırır. Yatakta kontrolün partnerinde olmasından hoşlanır.



ASLAN BURCU ERKEĞİ

Aslan burcu erkeği tıpkı normal hayatında olduğu gibi yatakta da pohpohlanmaktan hoşlanır. Seks partnerinin dikkat çekici olmasını ister. Erotizmden hoşlanır, bu yüzden ön sevişmeden daha çok haz alabilir.



BAŞAK BURCU KADINI

Titiz başak burcu kadını, partnerinin temiz ve bakımlı olmasını ister. Bazı başak burçları hijyen takıntıları sebebiyle banyoda sevişmek isteyebilirler. Vahşi davranan erkekler yerine onlara nazik davranacak erkekleri tercih ederler.



BAŞAK BURCU ERKEĞİ

Karşısındaki kadının zeki ve temiz olması onu tahrik eder. Tıpkı başak burcu kadını gibi hijyen takıntısı olabilir. Seks için karşısındaki kadına tamamen güvenmesi gerekir. Eğer gerginse masaj yapmak onu rahatlatabilir.



TERAZİ BURCU KADINI

Zarif ve narin terazi burcu kadınları yatakta kendisine şefkatli ve nazik davranılmasından hoşlanır. Yatakta argo ve küfürlü konuşmalardan hoşlanmaz. Seviştikleri ortam mutlaka estetik olmalıdır.



TERAZİ BURCU ERKEĞİ

Estetik duygusu çok güçlü olan terazi burcu erkeği mutlaka güzel kadınlarla sevişmek ister. Aksi taktirde karanlıkta sevişebilir. Yatakta hakim olmayı seven terazi erkeği, kontrolü ele alan kadınlara da hayır demez.



AKREP BURCU KADINI

Akrep burcu kadını vamptır; geceden ve karanlıktan hoşlanır. Seksi hayatının merkezine koyan ateşli bir kadındır. Akrep burcu kadınının tutkusuna kapılmayacak erkek çok azdır. Herhangi biri ile mekanı ve zamanı önemsemeden sevişebilir.



AKREP BURCU ERKEĞİ

Akrep erkekleri seksi hayatlarının merkezine koyabilirler hatta öyle ki, aç kalabilir ama sekssiz yapamazlar. Çekici bulduğu her kadınla sevişebilir. Ancak aşık olduğu zaman cinsellikten soğuyabilir. Sevişmeye her an hazırdır.

YAY BURCU KADINI

Yay burcu kadını seksi bir eğlence olarak görür. Hatta bazen sohbet etmeyi sekse tercih edebilir. Yay kadınını sevişmeye ikna etmek için öncelikle onunla iyi bir arkadaş olmak gerekir. Değişik fantezilere açık olabilirler.

YAY BURCU ERKEĞİ

Yay erkekleri maceralı ve egzotik ortamlarda sevilmeye bayılırlar. Tutkulu halleriyle seks partnerinin kendini dünyadaki en güzel kadın gibi hissetmesini sağlar ancak çapkın yapısı kafasının sürekli diğer kadınlarda olmasına sebep olur.



OĞLAK BURCU KADINI

Oğlak burcu kadını ancak bir erkeğe tamamen güvendiyse ona yatağını açar. İlk başlarda soğuk ve mesafeli davransa da güveni artıkça yatakta daha ihtiraslı bir kadına dönüşür. Sekste hâkimiyetin partnerinde olmasını tercih eder.



OĞLAK BURCU ERKEĞİ

Oğlak burcu erkeği genellikle tek eşliliği tercih eder ve mutlaka güven duyduğu bir kadınla cinsellik yaşar. Partnerinin tamamen kendisine teslim olmasından hoşlanır. Ciddi ve yaşça kendinden büyük kadınlardan hoşlanabilir.



KOVA BURCU KADINI

Özgürlükçü kova kadını için seks de özgürce yaşanması gerekir. Tek gecelik ilişkileri de tercih edebilir. Monotonluktan hoşlanmadığı için klasik pozisyonlardan sıkılır. Yeniliklere açık oluşu partnerini şaşırtabilir.



KOVA BURCU ERKEĞİ

Kova burcu erkeği kafaca iyi anlaştığı ve arkadaş olduğu kadınlarla sevişmekten hoşlanır. Utangaç yapıda olabildikleri için bazen ilk adımı kadının atması gerekir. Gizemli ve zeki kadınlarla sevişmekten haz alır.



BALIK BURCU KADINI

Romantik balık kadınlarının biriyle sevişmesi için en önemli kriter o kişiye aşık olmasıdır. Seks sırasında kaba ve sert hareketlerden hoşlanmaz. Partnerine karşı itaatkârdır.



BALIK BURCU ERKEĞİ

Balık burcu erkeği çok sık aşık olduğu için partnerleri de sürekli değişir. Yatakta hakimiyetin kadında olması hoşuna gider. Göründüğünden daha tutkuludur. Çok sevildiğini duymak yatakta onu harekete geçirir.

