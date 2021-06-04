Aspendos Antik Kenti'nin UNESCO'nun kalıcı listesine alınması için çalışma yürütülüyor

Aspendos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Veli Köse başkanlığında Türk ve yabancı bilim adamları ile öğrenciler, 2008'den bu yana bölgede yüzey araştırması ve kazı çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Köse, AA muhabirine, antik kentin etkileyici görünümüyle dikkati çektiğini söyledi.

Köse, Aspendos'taki kazıların 2011-2013 sezonlarında Antalya Müzesi Müdürlüğü denetiminde, 2014-2019 döneminde Bakanlar Kurulu Kararı İzinleri ile son olarak ise 2019'dan itibaren "Cumhurbaşkanı Kararlı Kazı" statüsünde sürdürüldüğünü ifade etti.

Aspendos'un geçen sene yurt içinde yürütülen 12 aylık kazılar arasına katıldığını hatırlatan Köse, kazılarda Roma Bazilikası Vestibulum'u (Bazilikanın ana giriş salonu), çeşme yapısı, agora ve iki katlı dükkanlar, stoa kompleksi hakkında bilinmeyen birçok yeni veriye ulaşıldığını bildirdi.

Söz konusu yapılar hakkında daha fazla bilgiye sahip olduklarını anlatan Köse, "Domus (Roma evi) ve iki katlı dükkanlar kazı alanlarında ortaya çıkartılan buluntular, Aspendos'un Kalkolitik ve Erken Demir çağlarına dek inen materyal kültür örnekleri sundu." dedi.

Çalışmaların ardından yapılan başvuruyla Aspendos Tiyatrosu ve Aspendos Su Kemerleri'nin 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındığını aktaran Köse, Aspendos'a örnek gösterilen benzer yapıların kalıcı listede yer aldığını belirtti.

Aspendos'taki yapıların da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne geçmesi için sürdürülebilir Gelişim ve Alan Yönetim Planının bitirilmesinin beklendiğini ifade eden Köse, "Bu hususta içinde yürüme yolları ve rotaları, bilgilendirme panoları, seyir terasları ve karşılama merkezi bulunduran bir çevre düzenleme projesi sunulmuş, proje Koruma Kurulu'ndan onaylanmış ve Uygulama Projesi 2021 yatırım programına konulmuştur. İhalesi yapılıp uygulama projesi bitirildikten sonra Aspendos'taki her iki yapının UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alınması için başvuru yapılacak. Çalışmalar hummalı şekilde sürdürülüyor." diye konuştu.

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