Aslıhan Doğan Turan: Gerçek Aslıhan'ı göstermek istiyorum

Kanalında makyajdan beslenmeye, spora kadar günlük rutinlerini takipçileriyle paylaşacak olan Aslıhan Doğan Turan, ilk videosunda takipçilerinin ilgisine teşekkür etti ve gelen soruları yanıtladı. En çok sorulan sorunun, “Videolarında Arda da olacak mı?” olduğunu söyleyen Turan, bu soruya şöyle yanıt verdi: “Evet, Arda da olacak, ancak ben onun özel alanını işgal etmek istemiyorum. Ama arada normalde ona sorulmayan sorulardan oluşan küçük eğlenceli videolarım olacak.”





“GERÇEK ASLIHAN’I GÖSTERMEK İSTİYORUM”

Daha önce katıldığı bazı YouTube kanallarındaki programlardan sonra bu konuda yoğun talep aldığını vurgulayan Aslıhan Doğan Turan, “Meğer benimle ilgili çok farklı bir algı varmış. Ben o algıyı değiştirmişim ve o günden sonra ‘biz gerçek Aslıhan’ı tanımıyormuşuz, daha fazla göz önünde olmalısın’ gibi yorumlar aldım” dedi.

“GS MAÇLARINI BİRAZ DİKEN ÜZERİNDE İZLİYORUM”

“Galatasaray maçlarını izliyor musun” sorusuna, “Evet, tabii ki izliyorum” diye yanıt veren Turan, şunları ekledi: “Her maçı inşallah yeneriz diye izliyorum ama benim için en önemli şey eşimin sağlıklı bir şekilde dönmesi, o yüzden diken üzerinde izliyorum biraz.”

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