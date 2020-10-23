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Haber Giriş: 23.10.2020 - 11:39 | Son Güncelleme:

Aslı Bekiroğlu şan eğitimi almaya başladı

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Aslı Bekiroğlu şan eğitimi almaya başladı
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Aslı Bekiroğlu, çocukluk hayali olan şarkıcılık için şan dersi almaya başladı. Arp, piyano ve ukulele çalan ünlü oyuncunun idolü ise dünyaca ünlü yıldız Beyonce.

ÜNLÜ oyuncu Aslı Bekiroğlu, çocukluk hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. Erken yaşta sahneye çıkarak arp ve piyano konserleri veren Bekiroğlu’nun son dönemde ise ukulele enstrümanıyla coverlar yapması dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncu, özellikle sosyal medyada paylaştığı müzik performans videoları sayesinde kendine farklı bir takipçi kitlesi edindi. Bekiroğlu, çocukluk hayali olan albüm isteğini hayata geçirmek için şan derslerine başladı.

Caner Akın’dan şan dersi alan ünlü oyuncu, Çağrı Telkıvıran’la da stüdyo çalışmaları yapıyor. Bekiroğlu’nun oyunculuğunun yanında müzik çalışmalarını da profesyonel olarak sürdüreceği öğrenildi.

Arp çalıyor

Aslı Bekiroğlu, müzik ile bağını bir röportajında şöyle anlatmıştı: “10 yaşında konservatuvara girdim. Sebebim şarkıcı olmayı istememdi ve 6 yıl okulunu okudum. Ama sesim ergenliği geçirmeden evvel çok daha ince çok daha güzeldi, o biraz heves kırıcı oldu.
Evde ayna karşısında şarkı söyleyip piyano çalıp besteler yapar, videolar çekerdim. Okulda hoca elime bakıp ‘Sen arpçı ol’ dedi. Ben de arpçı oldum. Her zaman şarkıcı olmak istedim; ama idolüm Beyonce’ydi.”

Aslı Bekiroğlu şan eğitimi almaya başladı

Aslı Bekiroğlu, bir motosiklet tamir atölyesinde Erman İştahlı’nın objektifine poz verdi.

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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