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Aşk şarkıları söylediler
İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen “İstanbul Yeditepe Konserleri” kapsamında geçtiğimiz akşam Yalın ve Dilan Çıtak Tatlıses müzikseverlerle buluştu.
Yalın, dillere dolanan aşk şarkılarını seslendirirken Tatlıses de enerjisiyle geceye renk kattı. T.C. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production YouTube kanallarından yayınlanan “İstanbul Yeditepe Konserleri” her akşam saat 21.00’de izleyicilerle ünlü isimleri buluşturuyor.
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