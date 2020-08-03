MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriAşk şarkıları söylediler
GeriKeyif Aşk şarkıları söylediler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 03.08.2020 - 11:13,Son Güncelleme:

Aşk şarkıları söylediler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aşk şarkıları söylediler
Abone Olgoogle-news

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen “İstanbul Yeditepe Konserleri” kapsamında geçtiğimiz akşam Yalın ve Dilan Çıtak Tatlıses müzikseverlerle buluştu.

Yalın, dillere dolanan aşk şarkılarını seslendirirken Tatlıses de enerjisiyle geceye renk kattı. T.C. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production YouTube kanallarından yayınlanan “İstanbul Yeditepe Konserleri” her akşam saat 21.00’de izleyicilerle ünlü isimleri buluşturuyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle