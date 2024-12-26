Aşık Veysel filmine suç duyurusu

Haberin Devamı

FİLMİN ÇEKİMLERİ SİVAS'TA BAŞLAYACAK

Aşık Veysel'in 79 yıllık eserleri ve eserlerinin konu alacağı film, halk ozanın doğduğu topraklar olan Sivas'ta çekilecek.

"SENARYOYU YILLAR SÜREN ARAŞTIRMALARLA YAZDIM"

Yazar Abbas Akbayrak, yıllardır Aşık Veysel üzerine araştırma yaptığını, ailesini ve Veysel'i oluşturan kişilerle bir araya gelerek ayrıntılı bir çalışma yürüttüğünü belirtti. Akbayrak, bu araştırma sonucunda bir senaryo yazdığını ve bu senaryoyu yapımcı yönetmen Gökhan Keskin ile paylaştığını söyledi. İddiaya göre, taraflar arasında sözlü bir anlaşma yapıldı ve filmi birlikte yapmak için görüşmeleri birlikte yaptıklarını söyledi.

Ancak Akbayrak'a göre Gökhan Keskin senaryoyu kendisine ait olduğunu ve değişiklikler yaptığını belirterek başına film hazırlıklarına başladı. Bu durum üzerine Akbayrak, suç duyurusunda bulundu.



Konuya ilişkin açıklama yapan Abbas Akbayrak, “Bu senaryoyu yazmak için yıllarımı verdim. Aşık Veysel'in yaşadığı doğru bir şekilde anlatabilmek için büyük emek harcadım. Ancak emeğim hiçe sayılarak çalındı. Bu durum sadece bana değil, Aşık Veysel'in hatırasına da saygısızlıktır” dedi. Akbayrak, hukuki sürecin takipçisi olduğunu ve haklarını sonuna kadar arayacağını belirtti.