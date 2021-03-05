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Haber Giriş: 05.03.2021 - 12:59 | Son Güncelleme:

Arzum Onan: Oyunculuğa niyetim yok

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Arzum Onan: Oyunculuğa niyetim yok

Yakın arkadaşlar Arzum Onan ile Gülenay Kalkan önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

Kalkan, “Her şey yolunda. Oyunculuk psikolojik olarak bana motivasyon veriyor” dedi. Kalkan ayrıca geçen yıl hayatını kaybeden eşi Tarık Ünlüoğlu’nun anısını yaşatmak için birçok proje yapacağını da söyledi: “Belki ona dair bir kitap yazabilirim.”

Arzum Onan: Oyunculuğa niyetim yok

17 yıl önce oyunculuk kariyerine ara verip heykel sanatıyla uğraşan Arzum Onan ise setlere dönmeyeceğini belirtti: “Şimdilik öyle bir şey yok. Niyetim de yok. Heykelle mutluyum.”

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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