Artweeks@Akaretler'de İyilik İçin Sanat Derneği'nden karma sergi

Dr. Feride Çelik'in küratörlüğünü üstlendiği karma sergide, "Pasajda Bir Yıl", "Anadolu'dan İzlenimler" ve "Atölye Cer" projelerinde yer alan sanatçıların eserleri yer sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.



İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, yetenekli sanatçıları ulusal ve uluslararası sanat camiasında desteklemeye yönelik projeler geliştirdiklerini ifade ederek, "Sanat profesyonellerinin derneğin projelerine gösterdikleri ilgiden ve destekten mutluyuz. Bu destekler sayesinde her geçen yıl daha çok sanatçıya ulaşmayı, kadim Anadolu coğrafyasının yeteneklerini tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz." dedi.



Sanata yatırım yapan kurumsal firmaların sayısının her geçen gün arttığına dikkati çeken Bozkurt, Ege Yapı'nın Cer İstanbul projesinin şantiyesini sanat üretim merkezine dönüştürdüklerini ve özel sektörden gelen bu değerli desteklerin derneğin çalışmalarına ivme kattığını söyledi.



Bozkurt, güçlü bir yönetim kurulu ve üye kadrosu olan derneğin Türkiye'de ilkleri hayata geçirdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kurulduğumuz günden bu yana devam ettiğimiz atölye ziyaretlerinde 271 sanatçı buluşmasını geride bıraktık. Bu ziyaretler vesilesiyle Türkiye güncel sanatından birçok sanatçının hikayesini dinliyor ve çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Geliştirdiğimiz projelerle de birçok sanatçının sanat üretimine odaklanması için gerekli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Projelerimizde yer alan tüm sanatçıların kendilerini daha da geliştirmeleri için gerekli uygun ortamı sağlıyoruz."



"Tüm sanatseverleri sergimize bekliyoruz"



Artweeks@Akaretler'in önemini vurgulayan Selin Bozkurt, "Sanatçılarımız eserlerini, böylesine etkili bir sanat buluşmasında sergileme fırsatı buldular. Derneğimizin faaliyetleri kapsamında dokunabildiğimiz sanatçıların birbirinden değerli ve seçilmiş eserleriyle karma sergide yer almalarının görmek en büyük mutluluk kaynağımız. Tüm sanatseverleri sergimizi ziyaret ederek derneğimize destek vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



İyilik İçin Sanat Derneği'nin 3 projesinde yer alan sanatçıların 150'den fazla eserleriyle yer aldığı sergi, 8 Kasım'a kadar ücretsiz olarak izlenebilecek.