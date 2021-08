Artık hayat daha lezzetli

Hürriyet Lezzetli Hayat tanınmış yazarları, ünlü şefleri ve özel konularıyla yeme-içme dünyasına dair her şeyi sayfalarına taşıyacak.

Türkiye’nin en ünlü ve en iyi şefleriyle gastronomi yazarları Hürriyet Lezzetli Hayat’ta bir araya geliyor. Türkiye’den ve dünyadan klasik ve modern tarifler, yemek kültürü üzerine yazılar, unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekler, ağız sulandıracak öneriler, en iyi ve en yeni restoranlar…

Hürriyet Hafta Sonu Ekleri ekibinin çıkardığı, Ebru Erke’nin danışmanlığını yaptığı bu haftalık yemek gazetesinde Vedat Milor gibi ünlü gastronomi yazarları, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Didem Şenol gibi sevilen şefler yazılarıyla yer alacak. Hürriyet yemek yazarı Sahrap Soysal da Türkiye'nin her yöresinden tariflerle Lezzetli Hayat’ta...

Dr. Ayça Kaya ve beslenme uzmanı Berrin Yiğit hem sağlıklı hem de iştah kabartan önerilerini Hürriyet okurlarıyla paylaşacak. Vegan beslenenlere özel ipuçları ve tarifler, gastronomi bilgimizi gözden geçireceğimiz testler ve alışveriş önerileriyle birlikte yeme-içme dünyasına ait her şey Lezzetli Hayat’ta olacak.





Lezzetli Hayat bu hafta itibariyle her cumartesi Hürriyet’le birlikte…

En lezzetli yemek tarifleri burada