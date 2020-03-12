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Haber Giriş: 12.03.2020 - 16:00,Son Güncelleme:/

ArtAnkara 6. Çağdaş Sanat Fuarı açıldı

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ArtAnkara 6. Çağdaş Sanat Fuarı açıldı
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ArtAnkara 6. Çağdaş Sanat Fuarı, yerli ve yabancı 125 sanat galerisinin katılımıyla açıldı.

Ankara Congresium'da düzenlenen açılış töreninde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, farklı ülkelerden birçok sanatçıyı ve çeşitli sanat ekollerini buluşturan fuardan çok etkilendiğini belirtti.

Ankara'yı sanatın da başkenti haline getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Yavaş, "Ankara'da çarpık kentleşmeden söz ediyorsak bu sanata değer vermeyişimizdendir." dedi.

Fuarın gelenekselleşen "Onur Ödülleri" de törende sahiplerini buldu.

"Sanata Katkı Onur Ödülü'ne Tepebaşı Belediyesi, "Sanatçı Onur Ödülü"ne heykeltraş Metin Yurdanur, "Kurum Onur Ödülü"ne ise Baksı Müzesi layık görüldü.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a ödülü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sundu.

Türkiye’nin çeşitli illerinden ve farklı ülkelerden galerileri, müzeleri ve sanat kurumlarını bir araya getiren ArtAnkara, 15 Mart'a kadar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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