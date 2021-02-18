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Haber Giriş: 18.02.2021 - 10:59 | Son Güncelleme:

Arşivindeki şiirleri kitap oldu

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Arşivindeki şiirleri kitap oldu
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TÜRKİYE’nin en önemli söz yazarlarından Aysel Gürel, hayata veda edişinin 13’üncü yılında yeni şiir kitabıyla anıldı.

 “Sevda”, Gürel’in vefatından sonra yayınlanan ikinci kitap olma özelliği taşıyor. Tekin Yayınevi’nden çıkan kitapta, usta söz yazarının daha önce kimseye açılmamış arşivinden onlarca şiir arasından en özelleri seçildi. İlk şiir kitabı “Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam” da sanatçının doğum günü olan 7 Şubat 2018’de yayınlanmıştı. Gürel’in kızları Müjde Ar ile Mehtap Ar “Sevda”yı yayıneviyle şöyle anlattı: “Aysel Gürel, bu kitapta kendine doğru keşfe çıkıyor, sakinleşmiş bir şekilde yer alıyor. Güçlü bir kabul duygusuyla okuyoruz bütün şiirleri. Kitap, kadınlığınızı başka bir kulakla duymaya, kendinizi yeniden doğurmaya çağıracak sizi. İkinci kitabı, ateşli aşklardan çok dingin sevdaların özlemini duyanlar için.”

Arşivindeki şiirleri kitap oldu

Yalnızlık
bestelenmez

Son söylenen söz kalır
Aşk biterken vedada
Ne bakış hatırlanır
Ne avcunda sıcaklık
Yaş örter gözlerini
Büyür küçük damlacık
Bir şarkı yazar gibi
Olur insan o anda
Bir şarkıdır yüreğin
Her vuruşu hıçkırık
Sus sakın cevap verme
Bestelenmez yalnızlık
Bestelenmez yalnızlık
Suskun durgun zamandır
Bazen bir ömür sürer
Bazen en kısa andır

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