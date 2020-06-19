MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriArabalı sinema keyfi başlıyor
GeriKeyif Arabalı sinema keyfi başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 19.06.2020 - 16:57,Son Güncelleme:

Arabalı sinema keyfi başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arabalı sinema keyfi başlıyor
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs pandemisi nedeniyle açık havada ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen etkinlikler artıyor. Bunlardan biri de "arabalı sinema."

Arabalı Sinema Geceleri adlı etkinlik 23 Haziran'da Ortaköy'deki Açık İspark'ta başlıyor. İlk film ise Bedran Güzel'in imzasını taşıyan Bayi Toplantısı. İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Doğu Demirkol’un oynadığı film saat 21:00'de başlayacak.

Ücretsiz olarak düzenlenen Arabalı Sinema Geceleri'nin programı ise şöyle:
23 Haziran - Bayi Toplantısı
25 Haziran - The Lego Movie 2
30 Haziran - Aşıklar Şehri (La La Land)

Etkinlik Türk Telekom Prime tarafından düzenleniyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle