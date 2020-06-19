Arabalı sinema keyfi başlıyor
Koronavirüs pandemisi nedeniyle açık havada ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen etkinlikler artıyor. Bunlardan biri de "arabalı sinema."
Arabalı Sinema Geceleri adlı etkinlik 23 Haziran'da Ortaköy'deki Açık İspark'ta başlıyor. İlk film ise Bedran Güzel'in imzasını taşıyan Bayi Toplantısı. İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Doğu Demirkol’un oynadığı film saat 21:00'de başlayacak.
Ücretsiz olarak düzenlenen Arabalı Sinema Geceleri'nin programı ise şöyle:
23 Haziran - Bayi Toplantısı
25 Haziran - The Lego Movie 2
30 Haziran - Aşıklar Şehri (La La Land)
Etkinlik Türk Telekom Prime tarafından düzenleniyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle