'Ara Güler Universal Sanal Sergi' 16 Aralık'ta açılacak

Usta fotoğrafçı Ara Güler'in 60 yıllık seyahatleri, yoğun çalışmaları ve fotoğrafçılığa adanmış yaşamı boyunca elde ettiği başarılar sanal sergiyle sanatseverlere sunulacak.

Vallette Gallery çatısı altında bulunan Visioncy tarafından yapılan açıklamaya göre, Ara Güler Universal Sanal Sergisi, 16 Aralık'ta açılacak.

Sergide çoğunluğu küçük ve orta boy, en ikonik fotoğraflardan birkaçı da büyük formatta olmak üzere 180 fotoğraftan oluşan bir seçki sunulacak.

Ara Güler'in hayatı, İstanbul, Malezya, ünlüler, dostları, İslam ve ödüller gibi çeşitli temalardaki fotoğrafların görülebileceği sergiyle birlikte sanatçının eserlerini onurlandıran bir kitap da yayımlanacak.

Sanal sergide Ara Güler’in Pablo Picasso ve Sofia Loren gibi ünlülerle deneyimlerini anlattığı özel bir röportaja da yer verilecek.

Ara Güler'in 60 yıllık benzersiz kariyerini kutlamak için özenle derlenmiş 2 seri limitli edisyon koleksiyoner kutusu, 16 Aralık'tan itibaren hatıra veya yılbaşı hediyesi olarak siparişle satın alınabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Visioncy Direktörü ve Küratör Patrice Vallette, "Bir sergi fikrini ilk kez 2016'da değerli dostum Ara ile birlikte ortaya atmıştık. Sonrasında geçen yıl Tahran'da geniş katılımlı bir sergi düzenledik ve benzer turları çeşitli Avrupa ve Asya kentlerinde gerçekleştirmeyi amaçladık." ifadesini kullandı.

Vallette ayrıca şunları kaydetti:

"Bu projenin 2020 için ilk planı sergiyi Beyrut, Zürih, Şanghay ve Kuala Lumpur'a getirmekti. Ancak pandemi nedeniyle küresel seyahat kısıtlamalarına uymak zorunda kaldık. Şimdi bu sanal sergiyle değerli sanatçı ve dostumuzun eserlerini dijital olarak dünyayla paylaşma sözümüzü tutuyoruz."

Ara Güler Universal Sanal Sergisi, 17 Şubat 2021'e kadar izlenebilecek.