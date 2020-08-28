Antoine de Saint-Exupéry'nin Gece Uçuşu okurla buluşuyor

Esra Özdoğan'ın dilimize çevirdiği kitap Alfa Yayınları arasından piyasaya çıktı. Antoine de Saint-Exupéry, Prix Femina (1931) ödüllü bu romanında kendi pilotluk deneyimlerinden yola çıkarak anlattığı tek bir gecenin hikâyesiyle, ticari havacılığın geleceğini ellerinde tutan pilotların yaşamlarının havayolu şirketleri için nasıl sadece bir araç olduğunu gözler önüne seriyor.