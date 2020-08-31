Anthony Hopkins 174 gündür evinden dışarı adım atmadı

Aynı zamanda bir ressam da olan 82 yaşındaki Anthony Hopkins, bir tuali boyarken çekilen videosunda koronavirüs pandemisi nedeniyle 174 gündür karantinada olduğunu belirtip "Yarın da karantinada 175 gün olacak "dedi.

Oyuncu bu videosunu "174 gün.. Çok da aklı başında olmayabilir" mesajıyla paylaştı.