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Haber Giriş: 12.03.2020 - 07:37,Son Güncelleme:/

Ankaralı Coşkun, müzik şirketinden 60 bin lira istedi

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Ankaralı Coşkun, müzik şirketinden 60 bin lira istedi
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“Ankara’nın Bağları” adlı şarkısıyla tanınan Ankaralı Coşkun (Coşkun Direk), kendisine yeterli şekilde ödeme yapılmadığı iddiasıyla Avrupa Müzik Şirketi’ne tazminat davası açtı.

Ankaralı Coşkun’un sözleşmeyi imzaladığı 2014’ten itibaren önemli bir gelir kaybı olduğunu dilekçesinde anlatan avukatı, “Davalı şirket başka sanatçılara sağladığı imkanları Ankaralı Coşkun’dan esirgeyerek manevi olarak yıkıma uğramasına sebep olmuştur. Sözleşmenin geçersiz olduğu ve haklı nedenlerle fesih edildiğinin tespiti ile 60 bin lira tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz” dedi.  

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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