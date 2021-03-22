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Haber Giriş: 22.03.2021 - 11:09 | Son Güncelleme:

Anka filminin çekimleri başladı

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Anka filminin çekimleri başladı

Kaçırılan kardeşlerini kurtarmak için her yolu deneyen Akif ve Araz'ın, Ermeni çeteleri tarafından kaçırılan Rus bilim adamı Mihael Mark'ı kurtarma operasyonunu üstlenmek zorunda kalmalarını konu alan “Anka” filminin çekimlerine Kula ve Uşak'ta başlandı.

Senaryosunu Murat Ünaloğlu'nun yazdığı filmin kadrosunu, Wilma Elles, Selahattin Taşdöğen, Levent Sülün, Selin Sezgin, Özcan Varaylı, Esin Benim, Murat Ünaloğlu, Cihad Kıtır ve Onur Yenidünya oluşturuyor. Filmin müziklerini Cannes'dan ödülle dönen Bıyık ve Kamilet'in müziklerini de yapan Türkay Nişancı yaparken, yönetmen koltuğunda Üçüncü Dünya ve Perihan filmlerinin yönetmeni Metin Kuru oturuyor.

Anka filminin çekimleri başladı

FİLMİN HİKAYESİ
Genç akademisyen Karaca’nın, kaliforniyumla ilgili çalışmaları uluslararası silah kaçakçılığı yapan bir oluşum adına çalışan Isabella'nın ilgisini çeker. Karaca'yı birlikte çalışmaya ikna edemeyen Isabella'nın aldığı red cevabından sonra Karaca laboratuvarda alıkonulur. Bir süre sonra Karaca'nın çalışmalarını nükleer silah projesinde kullanabilmesi için Mihael Mark'ın ürettiği hidrojen tüplerine ihtiyacı olduğunu öğrenen Isabella, Mihael Mark'ın getirilmesi talimatını verir.
Ancak Mihael Mark'ın helikopterinin Moskova İstanbul yolculuğu sırasında Karabağ bölgesinde düşmesi ve Mihael'in Ermeni çetelerinin eline düşmesiyle işler karışır. Isabella'nın kirli işlerini yapan adamı Altemur, bağlı olduğu birimden habersiz Karaca'yı bulmaya çalışan gizli servis elemanı Akif ve Araz'ı bulup, onlara Mihael karşılığında Karaca'yı teklif eder. Karaca'yı kurtarmak için teklifi kabul etmek zorunda bırakılan Akif ve Araz'a, timin eski elemanı Sahra'nın da katılmasıyla operasyon başlar.
Oldukça tehlikeli ve kanlı geçen operasyon sonunda Mihael Mark ve Karaca kurtarılabilecek mi?
Anka 2022'de ülkemizde ve yurt dışında vizyona girecek

 

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