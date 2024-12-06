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Anjelika Akbar'dan dünya prömiyeri

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#Anjelika Akbar#Mi Minör#Uluslararası Oda Korosu
Anjelika Akbardan dünya prömiyeri
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 14:11

Dünyaca ünlü besteci, piyanist ve yazar Dr. Anjelika Akbar, yönetimindeki “Mi Minör” Uluslararası Oda Korosu’nun dünya prömiyeri konserinde sevenleriyle buluşacak.

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Mi Minör Uluslararası Oda Korosu

Koronun kurucusu ve yöneticisi Dr. Anjelika Akbar, bu proje ile eski SSCB ülkelerinden gelen ve Türkiye’de yaşayan katılımcıları bir araya getiriyor. Baltık Denizi'nden Orta Asya'ya, Sibirya'da Tyan Shian Dağları'na kadar uzanan Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan ve Letonya kökenli koro üyeleri; müzisyen, akademisyen, yapımcı, ses mühendisi, gazeteci, doktor, kamu çalışanı ve psikolog gibi çeşitli mesleklerden temsilcilerden oluşuyor. Koroda, ortak dil olarak Rusça kullanılıyor.

Çok Kültürlü Bir Repertuvar

Mi Minör”, SSCB’nin ortak kültür kodlarından ilhamla hazırlanan özel bir repertuvar sunacak. Konserde, dostluk, zarafet, merhamet ve iyilik temalarını yansıtan lirik ve derin müzik eserleri izleyiciyle buluşacak. Bu eserler, Sovyet bestecilerinin mirasını korurken, Türkiye’deki izleyicileriyle çok kültürlü bu mirası paylaşmayı amaçlıyor.

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Dr. Akbar, koroya şarkılarıyla eşlik edecek ve kendi besteleri ile uyarlamalarını piyano ile seslendirecek. Konserin sunuculuğunu da üstlenen sanatçı, seslendirilecek parçaların içeriklerini Türkçe olarak izleyicilere aktaracak.

Anjelika Akbardan dünya prömiyeri

Etkinlik, 14 Aralık Cumartesi günü, saat 19.00’da, Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleşecek...

 

 

 

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#Anjelika Akbar#Mi Minör#Uluslararası Oda Korosu

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