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Haber Giriş: 02.03.2021 - 16:17 | Son Güncelleme:

Angelina Jolie'nin koleksiyonunda bulunan Churchill tablosu 85 milyona satıldı

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Angelina Jolie'nin koleksiyonunda bulunan Churchill tablosu 85 milyona satıldı

Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, koleksiyonunda yer alan eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in tablosunu 8,3 milyon sterline (yaklaşık 85 milyon lira) sattı.

BBC'nin haberine göre, İkinci Dünya Savaşı sırasında Churchill'in yaptığı tek manzara resmi olarak bilinen "Tower of the Koutoubia Mosque" (Kütübiyye Camisi Minaresi), "Jolie Family Collection" tarafından 8,3 milyon sterline ismi bildirilmeyen bir kişiye satıldı.

Angelina Jolienin koleksiyonunda bulunan Churchill tablosu 85 milyona satıldı

Churchill'in resmederek eski ABD Başkanı Franklin D. Rooselvelt'e hediye ettiği tablo, Fas'ın Marakeş kentinde gün batımını sıcak tonlarla tuvale yansıtıyor.

Angelina Jolienin koleksiyonunda bulunan Churchill tablosu 85 milyona satıldı

Churchill'in 1935'te Fas'a ilk ziyaretinde yaptığı tablo daha önce 1,5 milyon sterline alıcı bulmuştu.
Jolie'nin eski eşi oyuncu Brad Pitt, 2011'de tabloyu aktriste hediye etmişti.

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