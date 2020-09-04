Amorium Antik Kenti'nin 2021'de turizme açılması bekleniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 12 ay kazı yapılacak alanlar arasında belirlenen, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Amorium Antik Kenti'nin, ören yeri statüsüne kavuşturularak gelecek yıl turizme açılması planlanıyor.

Hisar köyündeki antik kentte, İngiliz bilim adamı Prof. Dr. Martin Harrison ile araştırmacı Dr. Chris Lightfoot'un hayata geçirdiği kazılarda, Hitit, Frig, Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı olmak üzere 7 uygarlığın izlerine rastlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle 2013'te Prof. Dr. Zeliha Gökalp Demirel'in önderliğinde Amorium'da tekrar başlayan kazılarda, önemli bulgulara ulaşıldı.

"Aşağı Şehir" ile "Yukarı Şehir" olarak adlandırılan Amorium höyüğündeki kazılarda, büyük kilise, bazilika, Bizans hamamı, üzüm ezme havuzları ile Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine tarihlenen sikkeler, seramik fırınının yanı sıra çok sayıda farklı buluntular gün yüzüne çıkarıldı.

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Demirel,antik kentteki kazıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen temmuz itibarıyla yeniden başladığını söyledi.

"Bundan sonra 12 ay boyunca Amorium'dayız." diyen Demirel, şöyle konuştu:"Bundan sonra 12 ay boyunca Amorium'dayız." diyen Demirel, şöyle konuştu: "Koronavirüs dolayısıyla kazı çalışmalarına az öğrenciyle geldik. Tabii ki önlemlerimizi alıyoruz. Kalabalık çalışamadığımız için şu an alandaki Türk-İslam medeniyetinin bulunduğu 'iç sur' kısmında kazımız devam ediyor. Pandemi sürecini olumlu hale dönüştürmeye çalışıyoruz. Özellikle de kazı evimizin depolarında yer alan taş eserler ve küçük buluntuları, yayın amaçlı olarak uzman arkadaşlarla çalışmaya başladık. Çünkü kazı zamanı bunları çalışmak kolay olmuyor, hep kış aylarına kalıyordu."

Amorium Antik Kenti'nin ziyaretçileri için bir karşılama merkezi planladıklarını dile getiren Demirel, "Bununla birlikte kazısı tamamlanmış yapı bakiyelerinin üzerleri örtülerek ziyaretçilere açılması söz konusu. Projelerimizi Bakanlığımıza gönderdik. Olumlu kararlar çıkarsa, önümüzdeki yıl turizme açılacağını düşünüyoruz. Burası kültür ve turizm açısından Afyonkarahisar'a çok büyük hareketlilik katacaktır." dedi.

"Afyonkarahisar'a büyük değer katacak"

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu da antik kentteki kazıların 2020'den önce 1 ile 2 ay arasında, kısa süreli yapıldığını anlattı.

Artık Amorium'daki kazıların 12 ay olacağına değinen Koyuncu, "Emirdağ'ımızın, 'gurbetçi şehri' olmasının yanında artık turizm kenti olacağına inanıyoruz. Yaklaşık 4-5 yıldır bunun gayreti içindeyiz. Amorium'un turizme kazandırılması Emirdağ ve Afyonkarahisar'a büyük değer katacak. Burayı da tarihi Frig Vadisi'nin devamı şeklinde düşünüyoruz" diye konuştu.