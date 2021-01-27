Amerika’daki Türk tasarımcı

◊ Zelda Farzak ismi ile tanınıyorsunuz ve markanızı böyle çıkardınız. Ama asıl isminiz Selda Farsakoğlu. Bunun hikayesi nedir?

- Üniversitedeki profesörlerimden birisinin ismimi sürekli yanlış söylemesi üzerine doğmuş olan ve severek benimsediğim ismim Zelda Farzak. Yurtdışında kullanımının kolaylığından dolayı da markam olarak devam etmesini istedim.

◊ Bir mağazada yarı zamanlı olarak çalışırken kendi markanızı yarattınız. Bu yükseliş öykünüzü kısaca anlatır mısınız?

- Özgün bir marka kurmakla ilgili fikrim, bu mesleği seçtiğim günden itibaren vardı. Bunun için iş deneyimlerinin ve daha çok insan tanımanın öneminin bilincindeydim. Ancak bu süreçte kariyerimin bana sunabileceği sürprizlere de her zaman açık oldum.

New York’ta öğrenciliğimin ilk yılından itibaren çalışmaya başladım. İlk işim Victoria’s Secret’ın Manhattan’da trafiğin en yoğun olduğu lokasyonlarından birinde yarı zamanlı görsel düzenleme ve pazarlama göreviydi.

Mağazada çalıştığım bir gün yardımcı olduğum bir müşterim, hizmetten çok memnun kaldığını söyleyerek bana kartını uzattı ve iş konusunda görüşmek için aramamı istedi.

Kendisi Max Mara New York’ta üst düzey yöneticiydi. Bu fırsatı değerlendirerek aynı hafta içerisinde iş teklifi aldım. Bu beni gerçekten daha iyisi olmam adına cesaretlendirmişti. Bu deneyimin ardından ise son olarak marketi biraz daha farklı olan

New York, Kanada ve Japonya’da mağazaları olan bir Brooklyn markasında stil danışmanı ve tasarımcı olarak çalıştım. Bu dönemde kendimi tarzım ve yapmak istediklerim konusunda özgür hissettim ve 2018 yılında markamla ilgili çalışmalara başladım.

DERİYE MERAKIM

AİLEDEN GELİYOR

◊ Sanatın hayatınızda çocukluktan bu yana önemli bir yeri var. Peki, deri ürünleriyle kendinize yol çizmeye nasıl başladınız? Derinin hayatınızdaki yeri nedir?

- Modayı da sanatın bir formu olarak görüyorum çünkü bu tamamıyla duygularınızla ve karakterinizle ilgili bir alan. Pek çok materyale çeşitli sebeplerle ilgi duyuyorum. Deriye ise merakım aslında ailemden geliyor. Ben, motosiklet seven bir ailede büyüdüm, kendim de kullanıyorum. Çocukluğumdan bu yana deri ceketler, ayakkabılar ve aksesuvarlar ilgi alanımdı.

Diğer bir nedeni ise kaliteli malzeme ve iyi işlenmiş ürünlerle daha sıkı bağlar kurulabiliyor olması.

◊ Tasarımlarınızı kişiye özel stillere uyarlama fikri nasıl oluştu?

- Çok kültürlü bir şehirde yaşıyorum ve bugüne kadar çalıştığım her kadının vücut ölçüleri ve moda algıları birbirinden farklıydı. Ben efor sarf etmeden giyebileceğiniz, iyi hissettiren ürünler yapmaya çalışıyorum. Bu amaç ve kültürel çeşitlilik sıklıkla mevcut koleksiyondaki ürünler üzerinde değişiklikler yapmamı gerektiriyordu ve zamanla modifiye, işimin bir parçası haline geldi.

Bundan keyif alıyorum çünkü bu bana sade tasarımlara dikkat çekici detaylar eklememi sağlıyor.

◊ Kendi özel üretimlerinizle birçok özel listede yer aldınız? Sizi farklı kılan püf noktası nedir?

- Deriden yapmış olduğum bir gelinlik, geleneklerin dışında, bir ilk olduğu için ilgi gördü ve Amerika’da birçok gelinlik dergisinde yayımlandı.

Genel anlamda ürünlerimin ilgi görmesinin nedeni, tarzınız ne olursa olsun, benim ürünlerimden birisinin tarzınıza uyum sağlaması ve giydiğinizde sizi gerçekten havalı hissettirmesi.

Modern ama klasik parçalar çünkü... Los Angeles ve New York’ta aksesuvarlarıma çok ilgi var. Bunun da nedeni sade giyinmeyi seven kişilerin canlı ve ilginç renkte bir aksesuvarla, stillerinde rahatlıkla bir aksan yaratabiliyor olmaları.





YENİ YETENEKLERE

ODAKLANMAK GEREK

◊ Türklerin giyim tarzlarını nasıl buluyorsunuz?

- Türkiye’nin dünya trendlerine adaptasyonunun güçlü olduğunu düşünüyorum ve genel anlamda şık giyiniyoruz. Ancak belli başlı markalara bir yoğunlaşma da var.

Amerika ve Japonya’nın tam tersine, lokal, yetenekli genç tasarımcılara veya sıra dışı tasarımlara Türkiye’de çok az rastlıyorum.

Ben gelişmekte olan yeni yeteneklere biraz daha odaklanılmasının, kişileri daha da özgünleştireceğini düşünüyorum.

◊ Zelda Farzak markanızı gelecekte nerede görüyorsunuz?

- Markamı inovatif ve estetik anlayışı ile tanınan bir marka haline getirmek istiyorum.

ECE SÜKAN’IN

STİLİ BAŞARILI

Tarzını beğendiğiniz ünlü isimler kimler?

- Türkiye’de Ece Sükan, dünya genelinde ise Mica Arganaraz, Diane Kruger ve Kiko Mizuhara tarzını beğendiğim kişiler

arasında.