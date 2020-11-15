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Keyif
Haber Giriş: 15.11.2020 - 10:02 | Son Güncelleme:

Amadeus’a 4 ödül birden

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Amadeus’a 4 ödül birden
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Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık, ödül sevincini sosyal medyada paylaştı.

Alışık, başrollerini Okan Bayülgen, Selçuk Yöntem ve Özlem Öçalmaz’ın üstlendiği “Amadeus” adlı oyunla, reklam dünyasının önemli organizasyonlarından Felis Ödülleri’nde dört ödül kazandıklarını duyurdu: “15’incisi düzenlenen Felis Ödülleri’nde ‘Amadeus’ oyunumuz dört farklı ödüle layık görüldü. Tüm Amadeus Ailesi’ne, çok kıymetli Sadri Alışık Kültür Merkezi’ne ve Piu Entertainment ekibine, fikirleriyle, yaratıcılıklarıyla oyunumuza büyük değer katan değerli ajansımız Happy People Project İstanbul’a sonsuz teşekkürler.” Oyun, ‘poster tasarımı’, ‘font tasarımı’, ‘tipografi tasarımı’ ve ‘logo tasarımı’ kategorilerinde ödül aldı.

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