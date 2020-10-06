Amadeus kapalı gişe başlıyor

Başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı “Amadeus”un, 9 Ekim tarihli oyunların biletleri şimdiden tükendi. Bu oyunun ardından 10,19 ve 21 Ekim’de yine seyircisiyle buluşacak olan Amadeus, yoğun ilgi nedeniyle Kasım ve Aralık aylarında da Zorlu PSM’de sahne açacak.

9 Ekim Cuma ve 10 Ekim Cumartesi günü, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde, saat 20.30’da perde açacak olan “Amadeus” oyuncuları, 7 aylık bir aradan sonra seyirciyle yeniden buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK…

Zorlu PSM tarafından yeni normal süreç içerisinde ciddi tedbirler alınarak, misafirlerin güven ortamında etkinliklere katılması öncelikli tutulmuştur.

· Misafirlerin, ağız ve burunları kapalı olacak şekilde maske takması,

· Zorlu PSM girişlerinde maske verilmesi, mevcut maskelerin yenileriyle değiştirilmesi,

· Girişlerde termal kamera ile ateş ölçümü yapılması,

· Klima santrallerinde %100 taze hava ile çalışan, virüs ve bakterilere karşı korumada en etkili UVC teknolojisinin kullanılması,

· Giriş noktalarında bulunan el ve ayakkabı dezenfektanlarının kullanılarak, misafirlerin içeri girişi,

· Tüm giriş noktalarında steril paspaslardan geçişlerin yapılması,

· Oturma düzeninde her bir misafir arasında boşluk bırakılması ve yer numarası ile kişi eşleştirmesinin yapılması.

OYUN HAKKINDA…

Sahne önünde 35, sahne arkasında da 20 kişiden oluşan toplam 55 kişilik dev kadrosuyla, Peter Shaffer tarafından kaleme alınan ve usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği oyunun kostümleri Nalan Alaylı tarafından hazırlanırken, “Amadeus”un, dönem makyajları ise Neriman Eröz’e ait.

Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz’ın (Costanze) paylaştığı oyun, 18. Yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alıyor.