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Haber Giriş: 27.02.2020 - 15:27,Son Güncelleme:/

Amacı Olmayan Grup’un vizyon tarihi belli oldu

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Amacı Olmayan Grup’un vizyon tarihi belli oldu
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'Çakallarla Dans’ serisinin yazarı Ali Tanrıverdi’nin ilk kez yönetmen koltuğuna geçtiği gençlik komedisi ‘Amacı Olmayan Grup’un vizyon tarihi belli oldu.

3 Nisan’da gösterime girecek filmin yapımcılığını Murat Şeker üstlendi.

Amacı Olmayan Grup’, orta sınıf Çetin ailesinin tek ve hayatta hiçbir amacı olmayan oğlu Onur’un değişim sürecini, babasıyla ve toplumla ilişkisi üzerinden eğlenceli bir dille anlatıyor.

 

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