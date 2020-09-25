Altın Yunus için bu filmler yarışacak

‘Altın Yunus’ ödülünü almak için bu yıl, Derviş Zaim’in “Flaşbellek”, Orçun Benli’nin “Gelincik”, Erdem Tepegöz’ün “Gölgeler İçinde”, Ensar Altay’ın “Kodokushi”, Barış Gördağ ve Yasin Çetin’in “Koku”, Ferit Karol’un “Kumbara”, Fatih Özcan’ın “Mavzer”, Ercan Kesal’ın “Nasipse Adayız”, Reis Çelik’in “Ölü Ekmeği” ve Ahmet Sönmez’in “Sadece Farklı” isimli filmleri mücadele edecek.