Altın Yunus için bu filmler yarışacak
23–30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8. Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 100 bin liralık ‘en iyi film’ ödülü için yarışacak filmler belli oldu.
‘Altın Yunus’ ödülünü almak için bu yıl, Derviş Zaim’in “Flaşbellek”, Orçun Benli’nin “Gelincik”, Erdem Tepegöz’ün “Gölgeler İçinde”, Ensar Altay’ın “Kodokushi”, Barış Gördağ ve Yasin Çetin’in “Koku”, Ferit Karol’un “Kumbara”, Fatih Özcan’ın “Mavzer”, Ercan Kesal’ın “Nasipse Adayız”, Reis Çelik’in “Ölü Ekmeği” ve Ahmet Sönmez’in “Sadece Farklı” isimli filmleri mücadele edecek.
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