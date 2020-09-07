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Haber Giriş: 07.09.2020 - 17:22 | Son Güncelleme:

Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri açıklandı!

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Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri açıklandı!
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3 Ekim'de başlayacak 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak filmler belli oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na 47 film başvurdu.

 Festival danışmanı, akademisyen ve sinema yazarı Ahmet Gürata ile sinema yazarları Sevin Okyay ve Mehmet Açar'dan oluşan seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda belirlenen 12 film Antalya'da yarışacak. Fikret Reyhan'ın "Çatlak", Tankut Kılınç'ın "Dersaadet Apartmanı", Nesimi Yetik'in "Dirlik Düzenlik", Derviş Zaim'in "Flaşbellek", Orçun Benli'nin "Gelincik", Erdem Tepegöz'ün "Gölgeler İçinde", Azra Deniz Okyay'ın "Hayaletler", Tunç Şahin'in "İnsanlar İkiye Ayrılır", Atalay Taşdiken'in "Kar Kırmızı", Barış Gördağ ve Yasin Çetin'in "Koku", Ferit Karol'un "Kumbara" ve Reis Çelik'in "Ölü Ekmeği" adlı filmleri Altın Portakal ödülleri için heyecan yaşayacak.

 

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