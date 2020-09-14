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Haber Giriş: 14.09.2020 - 14:56 | Son Güncelleme:

Altın Portakal Film Festivali afişlerinde Fatma Girik ve sağlık çalışanları olacak

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Altın Portakal Film Festivali afişlerinde Fatma Girik ve sağlık çalışanları olacak
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57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde bu yıl iki afiş kullanılacak. Afişlerin birinde sinema sanatçısı Fatma Girik, diğerinde ise Kovid-19'la kahramanca mücadele eden sağlık çalışları yer alacak.

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde bu yıl iki afiş kullanılacağı ve afişlerin birinde sinema sanatçısı Fatma Girik, diğerinde ise yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) kahramanca mücadele eden sağlık çalışlarının yer alacağı bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde 3-10 Ekim'de gerçekleştirilecek festival için bu yıl iki afiş belirlendi.

Festival afişlerinin birinde ünlü sinema sanatçısı Fatma Girik'in fotoğrafı bulunacak.

Bunun yanı sıra festival tarihinde ilk kez özel bir afiş hazırlanarak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Kovid-19 ile özveriyle ve hayatlarını ortaya koyarak mücadele eden sağlık çalışanlarına yer verilecek.

Altın Portakal heykelciğini havaya kaldıran genç bir sağlık çalışanının tasvir edildiği afiş ile sağlık emekçilerine bu zor dönemde moral vermek amaçlanıyor.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesince 3-10 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalin tüm film gösterimleri açık hava sinemalarında yapılacak.

 

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