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Haber Giriş: 15.09.2021 - 07:39 | Son Güncelleme:

Altın Koza’ya yoğun ilgi

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Altın Koza’ya yoğun ilgi

28’inci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali önceki gün yoğun bir katılımla başladı. Gün içerisinde çeşitli etkinliklerin yapıldığı festival kapsamında, akşam ise bir otelde Orhan Kemal Emek Ödülleri Töreni düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında düzenlenen 28’inci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı.

Festival kapsamında gün içerisinde çeşitli etkinlikler yapılırken, akşam bir otelde, açılış ve Orhan Kemal Emek Ödülleri Töreni düzenlendi.

Festivalin Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, törende yaptığı konuşmada, Adana topraklarına ve sinemacı meslektaşlarına borçları olan hizmet şiarını uygulamak için orada olduklarını söyledi.

Altın Koza’ya yoğun ilgi

Sinema yazarı Sevin Okyay’a ödülünü Adana Valisi Süleyman Elban takdim etti.

Festivalin Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk ise “15- 16 yaşlarından itibaren tüm kortejlere giden, film kuyruklarına giren biri olarak çok mutluyum. Burası Yaşar Kemallerin, Orhan Kemallerin, Yılmaz Güneylerin ve pek çok sinemacının kenti. O heyecanla geldik” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Orhan Kemal Emek Ödülleri, sinema yazarı Sevin Okyay ile görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay’a verildi. Birsen Tezer de şarkılarıyla geceye renk kattı.

Altın Koza’ya yoğun ilgi

Birsen Tezer

 

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