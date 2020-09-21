Altın Koza ödülleri sahiplerini buldu! İşte 2020 Altın Koza ödülünü alan isimler

27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki "Ulusal Uzun Metraj Film" yarışmasında en iyi film ödülüne, yönetmenliğini Ercan Kesal'ın yaptığı "Nasipse Adayız" filmi layık görüldü. İşte törene dair tüm ayrıntılar...

Festivalde ödüle layık görülen sanatçı ve eserler şöyle:

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri



En İyi Film Ödülü: "Nasipse Adayız" (Ercan Kesal)

Yılmaz Güney Özel Ödülü: "Bilmemek" (Leyla Yılmaz)

En İyi Yönetmen Ödülü: "Bilmemek" (Leyla Yılmaz)

En İyi Senaryo Ödülü: "Nasipse Adayız" (Ercan Kesal)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: "Bilmemek" (Senan Kara)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: "Plaza" (Onur Berk Arslanoğlu) ve "Ceviz Ağacı" (Serdar Orçin)

En İyi Film Müziği Ödülü: "Ceviz Ağacı" (Payam Azadi)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: "Mavzer" (Orçun Özkılınç)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: "Topal Şükra'nın Maceraları" (Emel Erden)

Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödülü: "Nasipse Adayız" (Ali Aga)

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: "Mavzer" (Ozan Çelik)

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: "Mavzer" (Seda Türkmen) ve "Nasipse Adayız" (Selin Yenici)

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: "Plaza" (Deniz Altan) ve "Ben Bir Denizi" (Sitare Akbaş)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: "Bilmemek" (Emir Özden) ve "Yeniden Leyla" (Ahmet Melih Yılmaz)

Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü: "Nasipse Adayız" (Ercan Kesal)

SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: "Bilmemek" (Leyla Yılmaz)

Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması Ödülleri



En İyi Belgesel Film: "Seval" (Ahmet Keçili)

En İyi Canlandırma Film: "Circle" (Melisa Hoş)

En İyi Deneysel Film: "61 Sokak No:4" (Çağıl Saydam)

En İyi Kurmaca Film: "Vaveyla" (Birhat Temel)

Kurmaca dalındaki ödül, Festival Direktörü Kadir Beycioğlu'nun bir süre önce trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Bora Beycioğlu adına verildi.