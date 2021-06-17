Altın Koza Film Festivali ne zaman yapılacak? Tarih netleşti
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yazılı açıklamasında, belediye tarafından düzenlenen Altın Koza Film Festivalinin sinemaseverlerle buluşacağını belirtti. Karalar, festival aracılığıyla sinema ve sanata desteklerinin artarak devam edeceğini kaydetti. Peki, Altın Koza Film Festivali ne zaman yapılacak?
Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 13-19 Eylül'de düzenlenecek. Adana'da bu yıl 28'incisi organize edilecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 13-19 Eylül'de gerçekleştirilecek. İşte, Altın Koza Film Festivali hakkında merak edilenler...
Festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması kategorilerinin yanı sıra dünya sinemasından örnekler, özel gösterim bölümleri, atölyeler, sergiler ve söyleşiler yer alacak.
Yarışma yönetmelikleri ve başvuru bilgilerine, yarından itibaren "www.altinkozaff.org.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.