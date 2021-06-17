MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriAltın Koza Film Festivali ne zaman yapılacak? Tarih netleşti
GeriKeyif Altın Koza Film Festivali ne zaman yapılacak? Tarih netleşti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keyif
Haber Giriş: 17.06.2021 - 16:34 | Son Güncelleme:

Altın Koza Film Festivali ne zaman yapılacak? Tarih netleşti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altın Koza Film Festivali ne zaman yapılacak? Tarih netleşti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yazılı açıklamasında, belediye tarafından düzenlenen Altın Koza Film Festivalinin sinemaseverlerle buluşacağını belirtti. Karalar, festival aracılığıyla sinema ve sanata desteklerinin artarak devam edeceğini kaydetti. Peki, Altın Koza Film Festivali ne zaman yapılacak?

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 13-19 Eylül'de düzenlenecek. Adana'da bu yıl 28'incisi organize edilecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 13-19 Eylül'de gerçekleştirilecek. İşte, Altın Koza Film Festivali hakkında merak edilenler...

Festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması kategorilerinin yanı sıra dünya sinemasından örnekler, özel gösterim bölümleri, atölyeler, sergiler ve söyleşiler yer alacak.

Yarışma yönetmelikleri ve başvuru bilgilerine, yarından itibaren "www.altinkozaff.org.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi