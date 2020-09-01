Altın Aslan, koronavirüse meydan okuyor!

Bu yıl 77'nci kez düzenlenecek olan Venedik Film Festivali, 2 ile 12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival, koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da fiziki olarak düzenlenecek ilk etkinlik olacak.

Festivalin ilk konukları da Venedik'e adım attı. Jüri başkanlığını Cate Blanchett'in üstlendiği festivalde önemli yönetmenlerin iddialı filmleri büyük ödül Altın Aslan için mücadele edecek.

Festivalin büyük ödülü "Altın Aslan" için Azerbaycan-ABD orta yapımı Hilal Baydarov'un yönettiği "In Between Dying", Emma Dante’nin "Le Sorelle Macaluso", Mona Fastvold’un "The World To Come", Michel Franco'nun "Nuevo Orden”, Nicole Garcia’nın "Amants", Amos Gitai'nin "Laila in Haifa", Julia von Heinz’ın "Und Morgen Die Ganze Welt", Andrei Konchalovsky’nin "Dorogie Tovarischi", Kiyoshi Kuroawa'nın "Spy No Tsuma", Majid Majidi'nin "Khorshid", Kornel Mundruczo’nun "Pieces of Woman", Susanna Nicchiarelli'nin "Miss Marx", Claudio Noce'nin "Padrenostro", Gianfranco Rosi’nin "Notturno", Malgorzata Szumowska ile Michal Englert'in "Sniegu Juz Nigdy Nie Bedzie", Chaitanya Tamhane’nin "The Disciple", Jasmila Zbanic’in "Quo vadis, Aida" ve Chloe Zhao’nun "Nomadland" filmi dahil 18 yapım yarışacak.

Jüri başkanı Blanchett





Altın Aslan ödülü için yarışma dalındaki filmleri değerlendirecek jürinin başkanlığını ise Avustralyalı aktris ve yapımcı Cate Blanchett üstlenecek. Blanchett'ın başkanlığındaki jüride oyuncu Matt Dillon yönetmen ve senaryo yazarı Veronika Franz, yönetmen ve senarist Joanna Hogg, yazar Nicola Lagioia, yönetmen ve senaryo yazarı Christian Petzold ile oyuncu Ludivine Sagnier yer alıyor.

2 Eylül'de yarışma dışı kategoriden Daniele Luchetti’nin yönettiği "Lacci" filmiyle açacak olan festival, 12 Eylül’deki ödül töreniyle son bulacak.

Ayrıca festivalin yarışma dışı bölümünde de 17 ve "Ufuklar" kategorisinde ise 19 uzun metraj film sinemaseverlerle buluşacak.