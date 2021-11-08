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“Alparslan: Büyük Selçuklu” İlk Bölümüyle Bu Akşam TRT 1’de Başlıyor

#Fahriye Evcen#Barış Arduç#Alparslan: Büyük Selçuklu
“Alparslan: Büyük Selçuklu” İlk Bölümüyle Bu Akşam TRT 1’de Başlıyor

Barış Arduç ve Fahriye Evcen’in başrollerinde bir araya geldiği, Alparslan: Büyük Selçuklu ilk bölümüyle bu akşam TRT 1’de ekran yolcuğuna başlıyor.

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TRT 1’in yeni sezondaki en iddialı dizilerinden biri olacak olan Alparslan: Büyük Selçuklu’da Sultan Alparslan’ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu’yu fetih süreci anlatılacak.
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alparslan’ı Barış Arduç, Akça Hatun’u Fahriye Evcen canlandırırken, Sarp Levendoğlu Romen Diyojen, Gizem Karaca ise Evdokya karakterleri ile karşımıza çıkacak.
Yönetmen koltuğunda Sedat İnci oturduğu “Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosunda ise usta oyuncular Mehmet Özgür, Sarp Levendoğlu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Yurdaer Okur, Erdinç Gülener, Mim Kemal Öke, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal, Toprak Sergen, Ogeday Girişken, Metehan Şahiner, Esra Kızıldoğan, Onur Ayçelik rol alıyor.
Dekorlar Gerçeğinin Aynısı Olarak Hazırlandı
Alparslan’ın fetih serüveninin anlatılacağı dizide yer alan Ani Şehri Vaspurakan Bölgesi’nin, Gazne Devleti’nin ve Büst Şehri’nin dekorları, dizi için gerçeğinin bire bir aynısı olarak hazırlandı. Doğu’nun ve Batı’nın Sultanı, Fethin Babası Sultan Alparslan’ın yolculuğu bu akşam saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak.
Dizinin heyecanla beklenen ilk bölümünde neler olacak:
Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu’ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan’ı (Barış Arduç) hiç ummadığı bir yere götürür.
Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça’nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan (Barış Arduç) ve Akça (Fahriye Evcen) arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça’nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir. Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen’i Ani’ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos’un oğlu Yannis’in yaptığı hata, Sultan Tuğrul’un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler’de Bizans’la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan’a Anadolu’nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.
“Alparslan: Büyük Selçuklu” ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00’de TRT 1’de.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fahriye Evcen#Barış Arduç#Alparslan: Büyük Selçuklu

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