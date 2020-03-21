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Haber Giriş: 21.03.2020 - 16:57,Son Güncelleme:/

Almula Merter sanal akademi kuruyor

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Almula Merter sanal akademi kuruyor
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Oyuncu ve yazar Almula Merter Churm, AMC Akademi’yi dijital platforma taşıyor.

Sanal akademide oyunculuk, piyano, perküsyon, şan, kişisel gelişim, yazarlık, konservatuvara hazırlık ve seslendirme eğitimleri verilecek. Ev hanımları da sisteme kaydolarak İngilizce, resim gibi hobi dersleri alabilecek. Nisan ayında açılacak AMC Akademi’de ayrıca İngiltere’nin dünyaca ünlü müzik okulu London College of Music’in sınavlarına hazırlık eğitimi de verilecek.

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