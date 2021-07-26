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Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 26.07.2021 - 14:27 | Son Güncelleme:

Almanya’da ödül gecesi

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Almanya’da ödül gecesi

AÇILIŞINI yönetmen ve senarist Mahmut Fazıl Coşkun imzalı “Anons” adlı filmin gösterimiyle yapan Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali’nin sonuna gelindi.

 Festivalin ödül töreni önceki gün sinema sanatçılarının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Toplam 9 ödülün verildiği festivalde 10 bin euro değerinde ödüller de sahiplerini buldu. Dominik Graf’in “Fabian oder der Gang die Hunde” adlı yapımı festivalin “En İyi Filmi” seçildi. ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülü “Gipsy Queen” filmindeki performansı için Alina Şerban’a verildi. ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülü ise “Nuh Tepesi” filmindeki rolü ile Ali Atay’ın oldu. Jüri ayrıca “Kız Kardeşler” filmi için Emin Alper’e ‘En İyi Yönetmen’ ödülünü verdi. Gecenin sürprizi ise 2015 yılında “Çekmeceler” filmindeki rolü ile ‘En İyi Kadın Sanatçı’ seçilen Ece Dizdar oldu.
Dizdar 6 yıl sonra ödülünü festival yönetmeni Ayten Akyıldız’ın elinden aldı. 

Almanya’da ödül gecesi


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