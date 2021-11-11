Ali Sunal'dan duygusal Kemal Sunal paylaşımı

Haberin Devamı

Kızları Nar ve Nil ile çekilen fotoğrafını yayınlayan Ali Sunal, gönderisinde; "Başta ben olmak üzere; tüm sevenlerin, hayranların, seni, senin filmlerini bilen herkes çocuklarını seni tanıtarak büyütüyor. Sen gittikten sonra hayranlarına milyonlarca küçük arkadaşımız eklendi ikisi fotoğrafta. İşte biz senin doğum gününü o milyonlarla kutluyoruz her yıl çoğalarak. İyi ki doğdun canım babam, gölgesinde bizi hala koruyan mutlu eden koca çınarım, Nar ve Nil ‘in melek dedesi iyi ki doğdun..." notunu düştü.



Gözden Kaçmasın Ali Sunal: Babamın filmlerini izleyemiyorum Haberi görüntüle