Ali Sunal'dan duygusal Kemal Sunal paylaşımı

Kızları Nar ve Nil ile çekilen fotoğrafını yayınlayan Ali Sunal, gönderisinde; "Başta ben olmak üzere; tüm sevenlerin, hayranların, seni, senin filmlerini bilen herkes çocuklarını seni tanıtarak büyütüyor. Sen gittikten sonra hayranlarına milyonlarca küçük arkadaşımız eklendi ikisi fotoğrafta. İşte biz senin doğum gününü o milyonlarla kutluyoruz her yıl çoğalarak. İyi ki doğdun canım babam, gölgesinde bizi hala koruyan mutlu eden koca çınarım, Nar ve Nil ‘in melek dedesi iyi ki doğdun..." notunu düştü.