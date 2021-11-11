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Ali Sunal'dan duygusal Kemal Sunal paylaşımı

#Kemal Sunal#Ali Sunal#Gül Sunal
Ali Sunaldan duygusal Kemal Sunal paylaşımı

Ali Sunal, 2000 yılında hayatını kaybeden babası usta sanatçı Kemal Sunal'ın doğum gününü duygusal bir yazıyla kutladı.

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Kızları Nar ve Nil ile çekilen fotoğrafını yayınlayan Ali Sunal, gönderisinde; "Başta ben olmak üzere; tüm sevenlerin, hayranların, seni, senin filmlerini bilen herkes çocuklarını seni tanıtarak büyütüyor. Sen gittikten sonra hayranlarına milyonlarca küçük arkadaşımız eklendi ikisi fotoğrafta. İşte biz senin doğum gününü o milyonlarla kutluyoruz her yıl çoğalarak. İyi ki doğdun canım babam, gölgesinde bizi hala koruyan mutlu eden koca çınarım, Nar ve Nil ‘in melek dedesi iyi ki doğdun..." notunu düştü.

Ali Sunaldan duygusal Kemal Sunal paylaşımı

DAHA SIKI SARILIRDIM...
Kemal Sunal'ın doğum gününe özel bir paylaşım da eşi Gül Sunal'dan geldi. Sunal, usta sanatçıyla gençlik yıllarında çekilen bu karesini, "İyi ki doğdun Kemal... Bu kadar çabuk biteceğini bilseydim daha sıkı sarılırdım, bırakmazdım hiç... Bana yaşattığın bütün güzellikler için teşekkür ederim. İyi ki varsın..." notuyla yayınladı.

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