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Haber Giriş: 05.03.2020 - 13:59,Son Güncelleme:/

Alena Baeva "Ulusal Basque Orkestrası"yla CRR'de sahne alacak

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Alena Baeva "Ulusal Basque Orkestrası"yla CRR'de sahne alacak
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Rus keman virtüözü Alena Baeva, Avrupa'nın başarılı orkestralarından biri olarak gösterilen "Ulusal Basque Orkestrası"yla İstanbul'da konser verecek.

Uluslararası birçok yarışmada birincilik elde eden Baeva, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 9 Mart'ta sahne alacak.

Konserde Alman besteci Max Bruch'ın 1 no'lu keman konçertosunu seslendirecek olan Baeva'ya, Avusturyalı şef Hans Graf'ın yönetimindeki İspanya'nın önde gelen senfoni orkestralarından, Ulusal Basque Orkestrası eşlik edecek. Besteci Anton Bruckner'in son senfonisinin de müzikseverlerle buluşacağı konser öncesinde CRR Genel Yayın Yönetmeni Cem Mansur, "Bruckner : Bir Tuhaf Adam" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek.

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