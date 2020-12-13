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Albüm buluşması
Deniz Seki, Bodrum’da ünlü müzisyen ve aranjör İskender Paydaş’la bir araya geldi.
Ünlü şarkıcı, Paydaş’ın “Zamansız Şarkılar” serisinin üçüncü albümünü hazırlamaya başladığını ve birlikte hazırlayacakları şarkı için buluştuklarını açıkladı: “Sevgili İskender Paydaş’la ‘Zamansız Şarkılar’ın üçüncü albümü için bir araya geldik. Duayen isim Kayahan’ın ‘Kar Taneleri’ şarkısını bu sefer benden dinleyeceksiniz. Biz şimdiden çok heyecanlıyız.”
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