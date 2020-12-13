Albüm buluşması

Ünlü şarkıcı, Paydaş’ın “Zamansız Şarkılar” serisinin üçüncü albümünü hazırlamaya başladığını ve birlikte hazırlayacakları şarkı için buluştuklarını açıkladı: “Sevgili İskender Paydaş’la ‘Zamansız Şarkılar’ın üçüncü albümü için bir araya geldik. Duayen isim Kayahan’ın ‘Kar Taneleri’ şarkısını bu sefer benden dinleyeceksiniz. Biz şimdiden çok heyecanlıyız.”