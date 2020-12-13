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Haber Giriş: 13.12.2020 - 08:39 | Son Güncelleme:

Albüm buluşması

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Albüm buluşması
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Deniz Seki, Bodrum’da ünlü müzisyen ve aranjör İskender Paydaş’la bir araya geldi.

Ünlü şarkıcı, Paydaş’ın “Zamansız Şarkılar” serisinin üçüncü albümünü hazırlamaya başladığını ve birlikte hazırlayacakları şarkı için buluştuklarını açıkladı: “Sevgili İskender Paydaş’la ‘Zamansız Şarkılar’ın üçüncü albümü için bir araya geldik. Duayen isim Kayahan’ın ‘Kar Taneleri’ şarkısını bu sefer benden dinleyeceksiniz. Biz şimdiden çok heyecanlıyız.”

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