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Haber Giriş: 11.12.2020 - 17:19 | Son Güncelleme:

Aktör Harrison Ford 'Indiana Jones'un son filminde oynayacak

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Aktör Harrison Ford 'Indiana Jones'un son filminde oynayacak
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ABD'li aktör Harrison Ford, "Indiana Jones" serisinin son filminde oynayacak.

BBC'nin haberine göre, Disney'den yapılan açıklamada 78 yaşındaki Ford'un, James Mangold’un yöneteceği filmde "Indiana Jones" karakterini beşinci kez canlandıracağı bildirildi.

Filmin yapımcısı Frank Marshall, yaptığı açıklamada, senaryo üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Her zaman tek bir Indiana Jones olacak. O da Harrison Ford." ifadesini kullandı.

Filmin Temmuz 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.

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