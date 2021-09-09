‘Âkif’ filmi 24 Eylül’de vizyonda
Mehmet Âkif Ersoy’un İstiklâl Marşı’nı yazarken yaşadıklarını konu alan “Âkif” filminin ilk fragman’ı yayınlandı. Mehmet Âkif Ersoy’u Yavuz Bingöl’ün, Mustafa Kemal Atatürk’ü ise Fikret Kuşkan’ın canlandırdığı film, 24 Eylül Cuma günü seyirciyle buluşacak.
Yapımcılığını HT Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk’ün oturduğu film, 24 Eylül Cuma günü vizyona girecek. Yapım, şair Mehmet Âkif Ersoy’un yaşamından kesitler de sunacak.
DEV OYUNCU KADROSU
Senaryosu Mehmet Âkif Ersoy’un ailesinin verdiği muvafakatname ve Sebilürreşad Dergisi’nin katkısıyla oluşturulan “Âkif” filmi, dev oyuncu kadrosuyla da çok konuşulacak. Mehmet Âkif Ersoy’u Yavuz Bingöl’ün canlandırdığı filmde Fikret Kuşkan da Mustafa Kemal Atatürk rolünde seyirci karşısına çıkacak. Çekimleri İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Konya’da yapılan filmin oyuncu kadrosunda Murat Han, Hazım Körmükçü, Mine Çayıroğlu, Erkan Bektaş ve Ruhi Sarı gibi usta isimler de yer alıyor.