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Haber Giriş: 13.06.2020 - 10:34,Son Güncelleme:

Akademi Ödülleri'nde değişiklikler sürüyor

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Akademi Ödülleri'nde değişiklikler sürüyor
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Hayatın her alanını etkileyen ve değiştiren koronavirüs pandemisi Akademi Ödülleri'ni de (Oscar Ödülleri) etkiledi. Akademi, ödüllerle ilgili 2022 yılından itibaren geçerli olacak bazı değişiklikler yapmaya karar verdi.

Adayların belirlenme sürecinde Akademi üyelerinin kullandığı oylara bağlı olarak sayıları 5 ile 10 arasında değişen En İyi Film adaylarının sayısı 10 olarak değiştirildi. Ancak bu değişikliğin 94. Akademi Ödülleri’nden itibaren uygulanacağı açıklandı.

Bu arada dijital platformlarda yayınlanan filmlerin de değerlendirmeye alınmasına geçtiğimiz nisan ayında karar verilmişti. En İyi Ses Kurgusu ve En İyi Ses Miksajı tek bir kategoride birleştirildi.

Bütün bu değişiklikler 2022'deki törende uygulanmaya başlayacak.

Akademi, 28 Şubat 2021'deki ödül töreninin tarihini ise şimdilik değiştirmedi.

 

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