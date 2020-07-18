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Ajda Pekkan'ın Bodrum sahnesi kapalı gişe
Türk müziğinin yaşayan efsanesi Süperstar Ajda Pekkan'ın 18 Temmuz'da Bodrum Günay Restaurant'da gerçekleşecek sahnesinin rezervasyonları tükendi.
Pekkan, cemiyet hayatı ve sanat dünyasından bir çok ismin izleyeceği konserin hazırlıklarını tamamladı.
Yıldızların altında Bodrum'un serin mavi sularının yanı başında sergileyeceği canlı performans için kampa girdiği konuşulan Ajda Pekkan'ın, sahne için iddialı kıyafetler hazırlattı.
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