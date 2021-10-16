Ajda Pekkan yıllara meydan okuyor

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İki farklı versiyonunu dinleyicilerine sunan sanatçı, yeni sound’ların yanı sıra daha önce yorumladığı, Türkçe sözlerini Fikret Şeneş’in yazdığı hit şarkısı “Düşünme Hiç”i de Ozan Çolakoğlu aranjesiyle albümüne koydu.

SERDAR ORTAÇ ŞARKISI DA VAR

Söz ve müziğini Okay Barış’ın yazdığı “Mümkün Değil”, söz ve müziği Gülden’e ait olan “Ölsem Unutmam” ile de ses getirecek olan Süperstar, pop müziğin ünlü isimlerinden Serdar Ortaç’tan da bir şarkı aldı. Ortaç’ın, oyuncu Sera Tokdemir ile birlikte yazdığı “Sadece” de albümün iddialı parçalarından oldu.



Süperstar, albüm fotoğraflarında da yine iddiasını konuşturdu. Safa Gülsoy’un çektiği fotoğraflarda ünlü sanatçı, yıllara meydan okudu.