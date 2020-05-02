MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriAizanoi Antik Kenti ziyaret yasağı uzatıldı
GeriKeyif Aizanoi Antik Kenti ziyaret yasağı uzatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 02.05.2020 - 16:18,Son Güncelleme:

Aizanoi Antik Kenti ziyaret yasağı uzatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aizanoi Antik Kenti ziyaret yasağı uzatıldı
Abone Olgoogle-news

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Aizanoi Antik Kenti'nin, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatılmaya devam edildiği bildirildi.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer yaptığı açıklamada, “Daha önce Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 Nisan tarihine kadar ziyarete kapalı olarak duyurduğumuz Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti, Bakanlığımızdan gelecek ziyarete açılması kararına kadar kapalı kalmaya devam edecek. Yıllık yüz bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Aizanoi Antik Kenti'nde pandemi salgını bittiğinde inşallah sağlıklı günlerde buluşacağız. Ülkemizin ve dünyanın en kısa sürede bu pandemiyi atlatması en büyük dileğimizdir” ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle