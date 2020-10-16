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Haber Giriş: 16.10.2020 - 15:55 | Son Güncelleme:

“Aile Hükümeti” nin fragmanı yayınlandı

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Yapımını RNK Prodüksiyon’un, yapımcılığını Mehmet Yıldırım’ın, senaryosunu Seçil Çömlekçi’nin, yönetmenliğini Burak Demirdelen’in üstlendiği başrollerinde Alper Saldıran ve Aslıhan Malbora’nın yer aldığı 9 Ekimde vizyona giren “Aile Hükümeti” filminin eğlenceli fragmanı seyirciyle buluştu.

Çekimleri Çanakkale Asos’ta gerçekleşen Aile Hükümeti, köy öğretmeni Salih’in (Alper Saldıran), Elaldı köyünü akraba evliliklerinden kurtarmak için verdiği mücadeleyi konu alıyor

Filmin kısaca konusu ise şöyle; Elaldı köyüne öğretmen olarak atanan Salih, köyün güzeller güzeli kızı Zeynep’e aşık olur. Köyde akraba evliliklerine sıkça rastlandığından Zeynep’i bir başkasına vermesinler diye Ankara’ya Aile Bakanlığına düzenli olarak dilekçeler yazar. Aile Bakanlığı da köydeki aile hayatıyla ilgili sorunları çözebilmek adına bir proje hazırlar. Projeye göre herkes resmi nikah kıyacak, akrabası ile evlenmeyenler oturdukları evlerin ve işledikleri tarlaların tapularını almaya hak kazanacaktır. Salih köylüleri bir araya toplayıp, evlenmeleri uygun olan adayları listeler. Bu listeye göre herkes sevdiğinden ayrı düşmekle kalmaz, yakın arkadaşlarının sevdalılarıyla eşleşir ve işler daha da karmaşıklaşır.

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