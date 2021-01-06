Aile Arasında filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte filmin genel konusu ve oyuncuları

Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı 'Aile Arasında', eşi tarafından terk edilen bir adamın kız isteme için baba rolüne girmesi sonucu gelişen olayları konu ediniyor. 2017'de vizyona giren film, şimdilerde televizyon ekranlarında yayınlanınca merak konusu oluyor. İşte, Aile Arasında filmi hakkında merak edilenler...

21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışır ve komşu olurlar. Solmaz’ın kızı Zeynep, Adanalı zengin bir ailenin oğluyla evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür...