Aile Arasında filminin konusu ne? İşte Aile Arasında'nın oyuncuları ve konusu
2017'de vizyona giren Aile Arası, Ozan Açıktan'ın yönetmenliğini üstlendiği bir film. Filmde; Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Ayta Sözeri ve Ünal Yeter rol aldı. Peki, Aile Arasında filminin konusu ne?
Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı "Aile Arasında", eşi tarafından terk edilen bir adamın kız isteme için baba rolüne girmesi sonucu gelişen olayları konu ediniyor. Yon Thomas'ın görüntü yönetmenliğini yaptığı filmin müzikleri Jingle Jungle imzası taşıyor. İşte, Aile Arasında'nın oyuncuları ve konusu...
AİLE ARASINDA FİLMİNİN KONUSU
21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışır ve komşu olurlar. Solmaz’ın kızı Zeynep, Adanalı zengin bir ailenin oğluyla evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür...